特朗普造勢大會入座率僅三成 或與網民霸位行動有關

特朗普總統上周末重啟大型競選活動,不過出席人數遠遜預期,入座率只有三成,報道稱事前有網民號召,索取門票後不出席,特朗普競選團隊否認,稱支持者是憂慮有示威而缺席。

3個多月來首場造勢活動座無虛席的情景沒有出現,可容納19,000人的場館,只有約6,200人入座,高層看台大多空空如也。與特朗普聲稱有近百萬人登記門票相去甚遠。

場內不滿座,場外只得「小貓三四隻」,特朗普與副總統彭斯臨時取消戶外演說環節,據報特朗普對入座率低大感不滿。

有線新聞網絡等多家美國傳媒報道人數不似預期,或與短片分享平台TikTok用戶發起的「霸位」活動有關。

TikTok用戶勞普說:「各位如想看到19,000人場館門庭冷落或空無一人,不妨預留門票,但不出席,遺下特朗普獨站台上。」她的呼籲,獲不少年輕一輩響應。

《華盛頓郵報》報道一群有參與非裔平權運動的「韓流」支持者,亦作同一號召確保集會出現大量空置座位。

特朗普競選團隊否認有關,歸咎會場附近示威導致一家大小支持者卻步,強調網上「收視」不俗,有500多萬人次收看,又稱座位是先到先得,而且要用手機號碼登記,工作人員有定期刪除偽造號碼,網民行動沒造成影響。

分析認為入座率低成因複雜,「霸位行動」只是原因之一,或有部分特朗普支持者登記門票只為表達支持,一早沒計劃現身,競選團隊期望過高也是問題。

