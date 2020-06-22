特朗普以「功夫感冒」形容新型肺炎 斥拜登是中國傀儡

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特朗普總統相隔近3個月再次舉行造勢集會，特朗普批評民主黨對手拜登是中國傀儡，更用「功夫感冒」來形容新型肺炎疫情，被指涉及種族歧視。

新型肺炎爆發數月以來，特朗普選擇在俄克拉荷馬州塔爾薩恢復舉行首場大型造勢集會。他說：「我們要開始競選活動了，很想感謝你們，你們都是戰士。」

但參加人數沒如其陣營預期一般擠滿會場。特朗普講到疫情時，除再次用「中國病毒」字眼，亦一度用「功夫」的英文諧音來形容新型肺炎。

他說：「亳無疑問這是疾病，亦是史上最多稱呼的疾病，我可以稱它「功夫感冒」，我可以為它改19個不同別稱，有人稱之為「病毒」，它的確是，亦有人稱之為「感冒」，我想它有19至20個名稱吧。」

特朗普強調他的防疫措施做到好，救了數以十萬人的性命，又說檢測做得太多，導致確診數字太多，他曾要求團隊減慢一點檢測工作。

他又揚言，5個月後會擊敗民主黨對手拜登，指對方事事附和中國，包括反對對中國封關，以往支持中國加入世貿組織，是中國的「傀儡」。

特朗普說：「拜登常站在歷史錯誤的一面，從沒做過正確的外交決定，拜登是中國的傀儡，容許中國剝削美國這麼多年。」

提到近日反種族歧視示威時，特朗普批評有左翼分子要求移走邦聯將領紀念碑，形容他們是「暴民」，想破壞美國歷史，又說應該通過法例，將焚燒美國國旗的人監禁一年。

造勢集會期間，有反種族歧視示威者在街頭示威與特朗普支持者相遇，雙方未有爆發衝突。

塔爾薩因為過去一周的新型肺炎個案急升，市衛生部門曾要求推遲集會，但共和黨籍州長認為沒問題。至集會舉行前，特朗普陣營6名之前準備場地的場務人員確診，6人及其密切接觸者即時隔離。

會場有防疫措施，參加者要先檢查體溫，場外會派發口罩及搓手液，但沒規定參加者必須戴口罩。

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