特朗普以「功夫感冒」形容新型肺炎 斥拜登是中國傀儡

特朗普總統相隔近3個月再次舉行造勢集會,特朗普批評民主黨對手拜登是中國傀儡,更用「功夫感冒」來形容新型肺炎疫情,被指涉及種族歧視。

新型肺炎爆發數月以來,特朗普選擇在俄克拉荷馬州塔爾薩恢復舉行首場大型造勢集會。他說:「我們要開始競選活動了,很想感謝你們,你們都是戰士。」

但參加人數沒如其陣營預期一般擠滿會場。特朗普講到疫情時,除再次用「中國病毒」字眼,亦一度用「功夫」的英文諧音來形容新型肺炎。

他說:「亳無疑問這是疾病,亦是史上最多稱呼的疾病,我可以稱它「功夫感冒」,我可以為它改19個不同別稱,有人稱之為「病毒」,它的確是,亦有人稱之為「感冒」,我想它有19至20個名稱吧。」

特朗普強調他的防疫措施做到好,救了數以十萬人的性命,又說檢測做得太多,導致確診數字太多,他曾要求團隊減慢一點檢測工作。

他又揚言,5個月後會擊敗民主黨對手拜登,指對方事事附和中國,包括反對對中國封關,以往支持中國加入世貿組織,是中國的「傀儡」。

特朗普說:「拜登常站在歷史錯誤的一面,從沒做過正確的外交決定,拜登是中國的傀儡,容許中國剝削美國這麼多年。」

提到近日反種族歧視示威時,特朗普批評有左翼分子要求移走邦聯將領紀念碑,形容他們是「暴民」,想破壞美國歷史,又說應該通過法例,將焚燒美國國旗的人監禁一年。

造勢集會期間,有反種族歧視示威者在街頭示威與特朗普支持者相遇,雙方未有爆發衝突。

塔爾薩因為過去一周的新型肺炎個案急升,市衛生部門曾要求推遲集會,但共和黨籍州長認為沒問題。至集會舉行前,特朗普陣營6名之前準備場地的場務人員確診,6人及其密切接觸者即時隔離。

會場有防疫措施,參加者要先檢查體溫,場外會派發口罩及搓手液,但沒規定參加者必須戴口罩。

