西伯利亞全球最冷小鎮錄得攝氏38度

【有線新聞】

俄羅斯西伯利亞一個小鎮上周錄得攝氏38度,比平日高近20度,相信是有記錄以來北極圈最高溫。

俄羅斯上揚斯克被譽為是全球最冷的小鎮,最低氣溫一度錄得攝氏零下67.8度,平均冬季只有零下40度,潑滾水也不會燙傷。

不過受熱浪侵襲,這個健力氏世界紀錄認證溫差最大的小鎮,上周六最高氣溫錄得攝氏38度,比平常六月平均最高氣溫的接近20度,足足高了18度,打破美國阿拉斯加北部小鎮1915年六月北極圈最高溫紀錄。

原本科學家估計會到2100年,北極圈溫度才會升上此水平,現時高溫早了80年「來襲」,預期這輪炎熱天氣會持續十天,影響加拿大和北歐地區。

上揚斯克北緯67.5度,剛好落入北緯66.5度的北極圈,所處的西伯利亞五月開始熱浪持續,較常年同期平均氣溫高了10度,是有記錄40年來最熱的五月。

阿拉斯加西部亦比平日暖,異常高溫觸發生態災難,不止極地凍土層林木大火、冰雪融化加快,亦間接令發電廠洩漏燃料。

俄羅斯剛剛一月至五月平均氣溫變化幅度,與科學家推演在氣候變化下2100年全球溫度變化的預測吻合,若果溫室氣體排放持續,極端熱浪或會成為新常態。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。