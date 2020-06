【KTSF】

舊金山市長布里德周一宣布,舊金山將於6月29日踏入重開經濟的下一階段,屆時理髮店和按摩院等商業都可重開。

市長表示,舊金山市府將會向州政府提出申請,提早重開更多商業活動,如果獲得批准,理髮店、美甲店、紋身店、博物館、動物園、戶外酒吧與戶外游泳池將可以在6月29日下周一重開。

這類商業原本估計要到7月中或以後才可重開,但市長表示,在舊金山民眾齊心抗疫下,讓這類商業可以在符合多項衛生指引下提早重開。

Some businesses and activities originally planned to open in mid-July or later will be allowed to open, including hair salons, barbers, museums, zoos, tattoo parlors, massage establishments, nail salons and outdoor bars.