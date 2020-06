【KTSF】

舊金山列治文區上周發生兇殺案,法醫處證實死者是79歲華裔老婦Yuqin Sun,她在家中被發現死亡。

警員上周三到16大街400號路段一幢住屋查看時,發現Sun在家中死亡,調查員把案件列為兇殺案處理,並將同住的60歲男子Min Guan拘捕,後者涉嫌謀殺和虐待長者被捕。

警方仍在調查案件,尚未公布案件細節。

