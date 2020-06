南灣本周開設更多臨時新型肺炎檢測站

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣本周在幾個地點開放臨時新型肺炎檢測站,其中包括聖荷西的SAP體育館,前往接受檢測的人士會得到紀念品。

SAP體育館的臨時檢測站,周二到周六開放,時間是周二到周五下午1時至7時,周六早上9時至下午3時。

大家無需預約,也無需出示醫療保險或醫生紙,當局亦不會過問移民身份。

前往接受檢測人士,更會得到聖荷西兩隊冰球隊鯊魚隊或Barracuda送贈的紀念品,SAP體育館的地址是W Santa Clara街525號。

另外,聖荷西的Andrew Hill高中、Antioch浸信會,以及Santa Clara Northside公立圖書館都開設臨時檢測站,以下是日期、時間和地點:

Andrew Hill高中 – Cafeteria

3200 Senter Rd

San Jose, CA 95111

周二至周五早上10時至下午4時

Antioch浸信會

268 E Julian St

San Jose, CA 95112

周三早上10時至下午3時

Santa Clara Northside公立圖書館

695 Moreland Way

Santa Clara, CA 95054

周二至周五早上10時至下午4時​

Santa Clara縣居民如果想查詢縣內有什麼檢測站,可上網http://SCCfreetest.org,或撥打211查詢。

