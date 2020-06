San Quentin監獄一天多一倍囚犯染疫

【KTSF】

北灣Marin縣的San Quentin監獄,在一天內多了近一倍的囚犯確診新冠病毒,有159人染疫,另外有最少37名監獄職員確診。

一群關注囚犯權益的示威者,在San Quentin監獄外集會,要求職員在獄中執行社交距離命令,為囚犯提供保護裝備,並提前釋放一些較容易染疫的囚犯。

San Quentin監獄的確診囚犯,在一天內由80人增加至159人,另外有至少37名職員確診。

示威者表示,雖然其他監獄都有出現疫情爆發的情況,但近日有約121名未經檢測的囚犯,從南加州的監獄轉送過來。

一名剛從San Quentin監獄出獄的男子表示,加州任何一個監獄都無法阻擋新冠病毒,因為無人戴口罩,亦無人跟從衛生指引。

示威者建議監獄可以釋放一些對社區存在低風險的囚犯,不然感染病毒的話,等於面對可能的死刑。

