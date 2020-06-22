加州眾議員丁右立承認有婚外情

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代表舊金山的加州眾議員丁右立，周六在社交網站上承認有婚外情，並公開向他的家人、其他議員同事及所有相關人士道歉。

一個保守派網站於周五率先披露，州眾議員丁右立在2016年透過約會網站「What’s your price」，認識來自南美的失婚婦人Carmel Foster，二人多次在旅館約會，展開一段近4年的婚外情。

案中的女主角Foster接受右翼網媒Communities Digital News的訪問，指出當年丁右立自稱自己叫「Peter」，是一名顧問，二人第一見面時，Foster已經知道丁右立已婚，但不知道他的真實身分，直到一次在電視上看到他才知道。

Foster是一個沒有受太多教育的新移民，曾經做過家護工人，現在已經入籍，她認為自己多年來被丁右立利用，是一個用來支持丁右立多項議案的工具。

刊登報道的右翼網站更質疑，丁右立有否因這段私人關係，影響在州府的立法工作。

丁右立在報道公開後隨即在網上道歉，指自己破壞家人對他的信任，會盡全力去填補過失，對於沒有效忠婚姻的誓言感到非常抱歉，但是丁右立否認這段私人感情影響任何他提出的法案。

消息傳出後，外界的反應兩極，有人表示不再相信丁右立，要求他下台，州參議員威善高感謝丁右立的坦誠，祝他與家人能度過難關。

州眾議院議長Anthony Rendon表示，自己已經接受丁右立的道歉，並認為右翼媒體企圖利用這種報道，去質疑他們的立法工作。

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