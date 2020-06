加州眾議員丁右立承認有婚外情

【KTSF】

代表舊金山的加州眾議員丁右立,周六在社交網站上承認有婚外情,並公開向他的家人、其他議員同事及所有相關人士道歉。

一個保守派網站於周五率先披露,州眾議員丁右立在2016年透過約會網站「What’s your price」,認識來自南美的失婚婦人Carmel Foster,二人多次在旅館約會,展開一段近4年的婚外情。

案中的女主角Foster接受右翼網媒Communities Digital News的訪問,指出當年丁右立自稱自己叫「Peter」,是一名顧問,二人第一見面時,Foster已經知道丁右立已婚,但不知道他的真實身分,直到一次在電視上看到他才知道。

Foster是一個沒有受太多教育的新移民,曾經做過家護工人,現在已經入籍,她認為自己多年來被丁右立利用,是一個用來支持丁右立多項議案的工具。

刊登報道的右翼網站更質疑,丁右立有否因這段私人關係,影響在州府的立法工作。

丁右立在報道公開後隨即在網上道歉,指自己破壞家人對他的信任,會盡全力去填補過失,對於沒有效忠婚姻的誓言感到非常抱歉,但是丁右立否認這段私人感情影響任何他提出的法案。

消息傳出後,外界的反應兩極,有人表示不再相信丁右立,要求他下台,州參議員威善高感謝丁右立的坦誠,祝他與家人能度過難關。

州眾議院議長Anthony Rendon表示,自己已經接受丁右立的道歉,並認為右翼媒體企圖利用這種報道,去質疑他們的立法工作。

