PG&E改革公共安全停電措施 減少對公眾影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著夏天的到來,也宣告山火頻發的季節開始,太平洋煤電公司(PG&E)推出預防山火的準備計畫,尤其對於去年備受爭議的公共安全停電措施做出大幅改善。

PG&E周五舉行多元文化媒體網上簡報會,希望將山火應變計劃的資訊傳遞給不同社區的民眾,尤其是弱勢群體。

PG&E社區山火安全計畫負責人表示,今年防災三大重點是降低山火點燃的潛在機會,改善對於情況的察覺,減低公共安全停電的衝擊。

去年PG&E為了預防山火,基於天氣情況,提前對有威脅的地區實施大規模停電措施,卻惹來不少民怨,今年該計畫做了檢討之後,朝向縮小範圍和減短時間改進,其中縮小停電範圍的部分,只會切斷真正有山火威脅地區用戶的電力供應。

PG&E社區山火安全計劃主任Matt Dender說:「我們增加了分區裝置,就像是切換器一樣,允許我們能在小範圍切斷電網,對於真正需要被斷電的人,因為他們處於火災危險區,仍然會經歷公共安全停電,但是對於不在我們劃出的安全活動區的人可以隔開,不用經歷公共安全停電。」

另外,PG&E也添購直升機和小型飛機等設備,讓工作人員在狀況解除後,能迅速恢復供電。

Dender說:「我們目標是天氣不佳狀況解除後,比去年恢復供電時間快兩倍,具體目標是一旦天氣狀況解除,在白天的12個小時內,所有用戶都要恢復供電。」

由於居家抗疫令期間很多人在家上班,突然停電會帶來很大的困擾,PG&E表示,實施公共安全停電,會在48小時前,也就是兩天前提前通知受影響的用戶,並鼓勵用戶利用手機或電郵登記接受停電警示訊息,或撥打免費熱線查詢。

至於去年10月,該公司網站因為流量過大導致壞機,今年也提出解決方案。

PG&E客戶服務數字部門主管Lori Geoffroy說:「我們努力要確保問題不再發生,其中一個做法就是,我們把pge.com轉移到雲端,將允許我們更好的處理突然驟增的流量,對用戶也是更好的方式,另外,我們已經做好一個全新的網頁,專責為災難使用。」

這個災難警示網頁,包括中文在內,有13種語言版本,來服務不同社區。

出席會議的Listos加州緊急抗災網絡人員,則分享準備災難五大步驟,一、取得災難警示通知,得知如何應變;二、做好計畫,和家人保持聯繫;三、準備一個急難包,將重要文件、處方藥、證件影印備份及現金等放入;四、無法離家則待在安全位置;五、幫助朋友和鄰居也做好準備。

