PG&E改革公共安全停電措施 減少對公眾影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著夏天的到來，也宣告山火頻發的季節開始，太平洋煤電公司（PG&E）推出預防山火的準備計畫，尤其對於去年備受爭議的公共安全停電措施做出大幅改善。

PG&E周五舉行多元文化媒體網上簡報會，希望將山火應變計劃的資訊傳遞給不同社區的民眾，尤其是弱勢群體。

PG&E社區山火安全計畫負責人表示，今年防災三大重點是降低山火點燃的潛在機會，改善對於情況的察覺，減低公共安全停電的衝擊。

去年PG&E為了預防山火，基於天氣情況，提前對有威脅的地區實施大規模停電措施，卻惹來不少民怨，今年該計畫做了檢討之後，朝向縮小範圍和減短時間改進，其中縮小停電範圍的部分，只會切斷真正有山火威脅地區用戶的電力供應。

PG&E社區山火安全計劃主任Matt Dender說：「我們增加了分區裝置，就像是切換器一樣，允許我們能在小範圍切斷電網，對於真正需要被斷電的人，因為他們處於火災危險區，仍然會經歷公共安全停電，但是對於不在我們劃出的安全活動區的人可以隔開，不用經歷公共安全停電。」

另外，PG&E也添購直升機和小型飛機等設備，讓工作人員在狀況解除後，能迅速恢復供電。

Dender說：「我們目標是天氣不佳狀況解除後，比去年恢復供電時間快兩倍，具體目標是一旦天氣狀況解除，在白天的12個小時內，所有用戶都要恢復供電。」

由於居家抗疫令期間很多人在家上班，突然停電會帶來很大的困擾，PG&E表示，實施公共安全停電，會在48小時前，也就是兩天前提前通知受影響的用戶，並鼓勵用戶利用手機或電郵登記接受停電警示訊息，或撥打免費熱線查詢。

至於去年10月，該公司網站因為流量過大導致壞機，今年也提出解決方案。

PG&E客戶服務數字部門主管Lori Geoffroy說：「我們努力要確保問題不再發生，其中一個做法就是，我們把pge.com轉移到雲端，將允許我們更好的處理突然驟增的流量，對用戶也是更好的方式，另外，我們已經做好一個全新的網頁，專責為災難使用。」

這個災難警示網頁，包括中文在內，有13種語言版本，來服務不同社區。

出席會議的Listos加州緊急抗災網絡人員，則分享準備災難五大步驟，一、取得災難警示通知，得知如何應變；二、做好計畫，和家人保持聯繫；三、準備一個急難包，將重要文件、處方藥、證件影印備份及現金等放入；四、無法離家則待在安全位置；五、幫助朋友和鄰居也做好準備。

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