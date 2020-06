【KTSF】

北卡羅萊納州周一凌晨一場即慶街頭派對爆發槍擊案,多人向出席派對的人群開槍,造成兩人死亡,7人受傷,5人被汽車撞倒受傷。

事發於Charlotte市一瑒慶祝Juneteenth黑奴自由日的街頭派對,當時有400多人聚集,突然有人被汽車撞倒,肇事汽車不顧而去。

警方及救護車到場之際,有人向人群開槍,暫時未知動機為何,暫未有人被捕。

警員估計有多人開槍,並在現場起回100枚彈殼。

