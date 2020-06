【KTSF】

位於紐約市的美國自然歷史博物館將會移除放置在館外的羅斯福銅像,原因是銅像被指有殖民地主義和種族歧視的象徵。

羅斯福在銅像中騎在馬背上,左右兩旁站了一名印第安男子和一名非裔男子。

紐約市長白思豪支持移除銅像的決定,因為非裔和印第安裔在銅像中看似被屈從,而且是較低等的族裔。

美國自然歷史博物館館長Ellen Futter接受紐約時報訪問時說,移除銅像的決定與非裔George Floyd被白人警員殺案後所引發的示威浪潮有關。

特朗普總統則發推文反對,說這是「荒謬的,不要這樣做」。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。