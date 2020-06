【KTSF】

南灣Milpitas市一名疑犯周日下午被指持刀衝向警員,被警員開槍擊斃。

事發於North Temple Drive 130號路段一個公寓單位,持刀疑犯是一名19歲青年,他被指在單位內刺傷一名34歲男子,警員在下午1時左右接報到場,在公寓外的庭園遇上疑犯。

警員喝令疑犯放下手上的刀及投降,但疑犯沒有聽從,反持刀奔向警員,警員見狀向疑犯開槍,疑犯傷重不治。

被刺傷的34歲男子送院治療後已出院。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。