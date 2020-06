回顧Juneteenth解放黑奴歷史

【KTSF】

Juneteenth是非洲裔社區歡慶先人獲得自由的日子,縱然這自由需要等上好長的一段時間,帶大家了解這段歷史。

最後一批被解放的黑奴,在1865年6月19日被告知他們獲得自由後,對此慶祝,這一天稱為Juneteenth。

聯合部隊的將軍到德州Galveston市,也就是當時同盟軍的西部邊界宣布內戰結束,黑奴的解放稱為Emancipation。

事實上,林肯總統早在兩年前,也就是1863年的1月1日,就已經宣布黑奴解放,但是聯合部隊在內戰中有前進也有後退,所以解放黑奴的過程,也同樣經歷前進和後退的過程。

德州當時屬於偏遠地區,所以在內戰末期才得以解放黑奴。

Juneteenth是公認黑人的權益被法定的日子,但事實上,走向平等的路,也還是崎嶇不平,法律專家表示,雖然在法律上,不斷有授予少數族裔保護,但是法律的通過,並不代表法律馬上執行。

基於歷史因素,Juneteenth這節日也是在德州有最多人慶祝,而全國也有相關的慶祝活動,但是今年這節日也更帶有特別義意,因為過去幾個星期,美國許多地方不斷出現示威,甚至暴動,激起這抗議浪潮的是明尼阿波利斯市警員對George Floyd跪頸導致死亡的事件,也提醒大家,法律在155年前給予黑奴自由、尊嚴與和平的承諾,還是一個在演變中的進程。

