回顧Juneteenth解放黑奴歷史

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Juneteenth是非洲裔社區歡慶先人獲得自由的日子，縱然這自由需要等上好長的一段時間，帶大家了解這段歷史。

最後一批被解放的黑奴，在1865年6月19日被告知他們獲得自由後，對此慶祝，這一天稱為Juneteenth。

聯合部隊的將軍到德州Galveston市，也就是當時同盟軍的西部邊界宣布內戰結束，黑奴的解放稱為Emancipation。

事實上，林肯總統早在兩年前，也就是1863年的1月1日，就已經宣布黑奴解放，但是聯合部隊在內戰中有前進也有後退，所以解放黑奴的過程，也同樣經歷前進和後退的過程。

德州當時屬於偏遠地區，所以在內戰末期才得以解放黑奴。

Juneteenth是公認黑人的權益被法定的日子，但事實上，走向平等的路，也還是崎嶇不平，法律專家表示，雖然在法律上，不斷有授予少數族裔保護，但是法律的通過，並不代表法律馬上執行。

基於歷史因素，Juneteenth這節日也是在德州有最多人慶祝，而全國也有相關的慶祝活動，但是今年這節日也更帶有特別義意，因為過去幾個星期，美國許多地方不斷出現示威，甚至暴動，激起這抗議浪潮的是明尼阿波利斯市警員對George Floyd跪頸導致死亡的事件，也提醒大家，法律在155年前給予黑奴自由、尊嚴與和平的承諾，還是一個在演變中的進程。

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