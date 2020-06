《港區國安法》內容公布 中央將增設駐港國安公署

【有線新聞】

《香港特區國家安全法》內容公布,中央會在港設立「維護國家安全公署」,依法辦理國安案件,涉及國家安全的案件由香港行政長官指定的法官審理。

經過人大常委會初審之後,新華社傍晚公布法工委向人大常委會就《香港特區維護國家安全法》的草案說明,草案有六章,共66條。

第三章是「罪行和處罰」,明確規定了四類罪行的具體構成和相應刑事責任、處罰規定以及效力範圍,即分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全,但是說明中沒有交代具體罰則和定義。

說明又指,特區對本法規定的案行行使管轄權,但特定情形除外。草案附則規定本地法律與國安法不一致的,會用國安法規定,解釋權屬於人大常委會。

草案規定中央需設置「駐港維護國家安全公署」,職能包括分析香港維護國家安全形勢,提供意見,監督、指導、協調、支持特區履行維護國家安全職責,及收集分析情報等。

公署應當嚴格依法履行職責,依法接受監督,不得侵害任何個人和組織的合法權益,人員須遵守全國性法律及特區法律。新聞稿強調,公署和國家有關機關在「特定情形」下,對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。

草案亦規定香港需設立「維護國家安全委員會」,負責特區維護國家安全事務,並接受中央政府的監督和問責。由行政長官擔任主席,成員包括三名司長、保安局局長、警務處處長等官員,下設秘書處,由行政長官提名的秘書長領導,由中央政府任命,並會設立國家安全事務顧問,由中央人民政府指派,就國安委履行職責事務提供意見,職責包括分析特區維護國家安全形勢,規劃有關工作,制定政策推進維護國家安全的法律制度和執行機制建設,協調特區維護國家安全的重點工作和行動。

駐港國家安全公署應與國安委建立協調機制,公署會監督、指導香港維國安工作,亦與特區執法、司法機關建立協作機制,加強信息共享和行動配合。

審訊方面,草案提到國安法案件會由指定法官審理,行政長官應當從現任或符合資格的前任裁判官,區域法院、高等法院原訟庭、上訴庭、終審法院法官中指定若干名法官,亦可從暫委或特委法官中指定法官,負責處理危害國家安全犯罪案件。至於是根據甚麼準則,決定指定哪些法官審理案件,會有多少名專責法官,草案就未有具體提及。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。