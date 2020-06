舊金山金門公園歷史人物雕像被拉倒破壞

【KTSF】

全國多個城市周六繼續有Juneteenth 6月節遊行和示威集會,紀念解放黑奴,舊金山金門公園有示威者拉倒和破壞一些受爭議性歷史人物的雕像。

這個台座上的塑像屬於Junipero Serra,他是18世紀的西班牙牧師,在當時的加州一帶設立傳道部,雕像倒下之後,也有人在台座上寫上Stolen Land的字句,意思是被偷走的土地。

Junipero Serra之所以會是受爭議的歷史人物,是因為他的傳道活動被指破壞了一些原住民的生活。

另外,還有Francis Scott Key的塑像也被倒毀,他最著名的成就是所寫一首詩的字句,用作美國國歌The Star Spangled Banner的歌詞,一些人在他雕像的台座上寫了「奴隸擁有者」和「偷走土地」的字句,Key和他的家族被指和奴隸有關。

還有一個被拉倒和塗污的雕像,屬於前總統 Ulysses S. Grant,他在內戰中帶領北方的聯合部隊戰勝南方軍隊。

Grant創立聯邦司法部,並且控告種族主義的三K黨,不過他也被懷疑曾經擁有奴隸,又在史書中被指對印地安人展開戰爭。

現在舊金山華埠主街都板街的Grant Street,就是以Grant命名。

