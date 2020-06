【KTSF 馮政浩報導】

美國的郵輪營運因為新冠病毒疫情持續暫停運作延長至9月15日。

延長郵輪在美國港口停止運作直至9月15日的措施,是國際郵輪協會會員同意的自發性行動。

這個業界組織有非常重要地位,會員佔全世界郵輪機構95%,協會的聲明指出,現在越來越清析需要更多時間去解決障礙,才可以恢復郵輪運作。

聯邦疾病控制及預防中心(CDC)頒布的禁止出航令,將會在7月24日屆滿,禁航令適用於超過250人的船隻。

有一些郵輪公司已經主動暫停營業到秋季,而加拿大政府禁止郵輪在水域內運作的限期是直至10月。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。