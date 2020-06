美國研究指D614G變異或增新型冠狀病毒傳染性

【有線新聞】

美國有研究發現,新型冠狀病毒的一個基因變異,會增加病毒表面刺突的數目,提高傳染的機會。基因資料顯示,目前北京傳播的病毒也有這個變異。

冠狀病毒結構除了呈球形,表面還有一堆刺突,這些刺突正正是病毒用作與人體內的ACE2受體結合,再展開入侵細胞的過程。

美國加州的斯克里普斯研究所發現,原來新型病毒的刺突數目,可能與其中一段基因有關。他們在目前歐美較流行的變種病毒中,發現D614G此基因變異。

D與G是轉錄為蛋白的簡稱,分別代表原本的天冬胺酸及變異後的甘胺酸,614則為位置,有此變異的病毒相比原先在武漢流行的病毒,表面刺突數目多出4至5倍。

同時刺突變得更有彈性,有利病毒再散播到附近其他細胞,亦由此推斷這個變異,或是病毒在歐美散播得更厲害的原因。

近日北京傳播的病毒有指是歐洲流行的品種。翻查中國提供的基因序列,包括新發地批發市場一個環境樣本及兩名男患者樣本,614位置都不是D蛋白,而是G蛋白,即是出現了D614G變異,研究相信此變異既增加傳染性,亦加強了感染力。

