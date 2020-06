灣區各縣放寛居家令 確診個案續升

【KTSF】

灣區各縣市逐漸放寬居家令,確診個案近日都有上升的趨勢,東灣Contra Costa縣周日再多6人死亡,新增62宗確診,灣區累計近19,400宗,有531人死亡,南灣Santa Clara縣即將再開放兩個臨時新冠肺炎檢測站。

南灣Santa Clara縣周日新增89宗確診,是自疫情爆發以來單日新增最多的一天,累計3,547宗,死亡人數不變,維持在152人。

從周二10點開始到周五,縣府將在位於聖荷西的Andrew Hill高中,以及位於Santa Clara的Northside Branch圖書館,開設臨時新冠肺炎檢測站,當地居民可以免費做鼻腔測試,也無須預約

Santa Clara縣當地已有至少57個地點提供新冠檢測。

北灣Marin縣將於6月29日進一步放寬居家限制,包括理髮店、美甲沙龍、健身房及旅館等,更多商家可以重新營業。

該縣也准許餐廳從29號起開放顧客入內用餐,還有其他更多戶外設施,包括露營營地、野餐區,以及戶外汽車電影院等,也將從29號起重新開放。

