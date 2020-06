影評：驚悚片《7500》帶封閉感創意卻也缺深度

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名美國副機師飛行的短程客機被劫持,能否化解這危機?

從柏林到巴黎的一班常規客運班機,美國籍的副機長Tobias 是電影的主人翁。他和其中一名空姐有個兩歲大的孩子,在簡單的談到孩子的學前教育之後,和德國籍的機長研究一般該飛機的數據之後,飛機起飛。在這之前,電影開頭看到機場的閉路電視,拍到看來像是一名中東裔的年輕男子。正如預料之中,他將是電影的主要角色之一。電影名稱為《7500》,這也是飛機被劫持的代號,接下來的劇情可想而知。幾名劫機者在空姐進入機師駕駛艙的時候,闖了進來。Tobias 成功阻止所有騎劫者進入機師駕駛艙,但過程中有人受傷,有人被打昏。最後剩下的,是Tobias 還有門外不斷要闖入的騎劫者。他們也還動言要殺害機上的其他人,包括Tobias 的空姐女友。Tobias 能否從這場危機中生存,保護自己和機上他人的性命?

90分鐘的電影,在實時的拍攝手法下,帶觀眾近距離體驗機師駕駛艙內的封閉感。整部電影也侷限在這個空間中。這是導演Patrick Vollrath 的處女作,請來演出水準向來不錯的Joseph Gordon-Levitt,來當這個在逆境中求存的普通人。但是劇情缺少人物刻劃,後來主要的年輕劫機者,完全看不出他的幹案動機 。令人反感的是,又再加深人們對中東回教人士的刻板印象。令到影片最終

只是感覺是白人導演的一次練習作業。

《7500》是一部包裝簡單,毫無深度的驚悚片。滿分五分中得三分,可以欣賞。電影目前可以透過Amazon Prime Video 串流平台免加費觀看。

電影網頁:https://www.amazon.com/adlp/7500

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“7500” is a tone deaf filmmaking exercise disguised as a thriller

“Screening Room” reviews “7500″

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website: https://www.amazon.com/adlp/7500