San Mateo縣餐廳是否準備就緒恢復堂吃服務（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣本週三突然宣佈准許餐廳堂吃服務,剛好這個週末又是父親節,該縣的大型茶樓和餐館,是否做好了堂吃服務的準備呢?

在中半島Daly City的點心皇,屬於中大型中餐廳和茶樓,經歷了關店、只做外賣生意,現在終於可以重開堂吃服務,迎接顧客,剛好這個週末又是父親節,員工們周五都根據縣府衛生部門的指引,為堂吃服務做好準備。

點心皇餐廳經理Ivan說:「包括提供手套、口罩給所有員工,而且有量體溫,都會幫員工量體溫,保證員工是安全的,而且也不斷會提醒員工注意衛生,注意對客人的清潔要怎樣做,各方面我們都會提供知識,給我們所有員工

餐廳經理Ivan表示,餐廳還為員工準備了各種清潔和消毒劑,加強對桌椅和餐檯的清潔和碗碟的消毒工作。

Ivan說:「而且我們會提供客人一次性手套,而且我們將桌子隔開,我們現在餐流的桌台只開四成左右,我們還有屏風放中間隔開,擔保客人會安心很多。」

餐廳採取的新防疫措施還包括,餐桌以前都是鋪好了桌布,擺好了餐具等待客人就餐,而現在是需要客人抵達後,才會鋪上桌布,擺上餐具。

此外.餐廳也改成使用一次性桌布,並為顧客提供免洗擦手液,Ivan還說,因為疫情,餐廳的VIP貴賓房更受青睞,因為顧客覺得更有安全感,他們已將其中一個大貴賓室分隔成三個獨立房間.

至於顧客會不會想出來吃飯呢?

有顧客說:「會的,其實都很想,因為在家好久了,都想出來吃。」

是否會擔心衛生問題呢?

顧客說:「你看他們都做得很好,保持安全距離,做得比較好,我覺得沒甚麼問題,是可以的,因為大家出來坐同一張桌子的,都肯定是自己人,首先安全性我不覺得有問題,而且你如果同其他人,大家都保持6呎距離,就應該沒問題。」

San Mateo縣內,有不少酒樓都準備從周六開始堂吃服務,打算外出堂吃的顧客,可先致電餐廳查詢是否重開,而且大部分餐廳,都建議堂吃的顧客提前預訂,這樣也可以幫助他們控制顧客數量。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。