San Mateo縣餐廳是否準備就緒恢復堂吃服務（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣本週三突然宣佈准許餐廳堂吃服務，剛好這個週末又是父親節，該縣的大型茶樓和餐館，是否做好了堂吃服務的準備呢？

在中半島Daly City的點心皇，屬於中大型中餐廳和茶樓，經歷了關店、只做外賣生意，現在終於可以重開堂吃服務，迎接顧客，剛好這個週末又是父親節，員工們周五都根據縣府衛生部門的指引，為堂吃服務做好準備。

點心皇餐廳經理Ivan說：「包括提供手套、口罩給所有員工，而且有量體溫，都會幫員工量體溫，保證員工是安全的，而且也不斷會提醒員工注意衛生，注意對客人的清潔要怎樣做，各方面我們都會提供知識，給我們所有員工

餐廳經理Ivan表示，餐廳還為員工準備了各種清潔和消毒劑，加強對桌椅和餐檯的清潔和碗碟的消毒工作。

Ivan說：「而且我們會提供客人一次性手套，而且我們將桌子隔開，我們現在餐流的桌台只開四成左右，我們還有屏風放中間隔開，擔保客人會安心很多。」

餐廳採取的新防疫措施還包括，餐桌以前都是鋪好了桌布，擺好了餐具等待客人就餐，而現在是需要客人抵達後，才會鋪上桌布，擺上餐具。

此外．餐廳也改成使用一次性桌布，並為顧客提供免洗擦手液，Ivan還說，因為疫情，餐廳的VIP貴賓房更受青睞，因為顧客覺得更有安全感，他們已將其中一個大貴賓室分隔成三個獨立房間．

至於顧客會不會想出來吃飯呢？

有顧客說：「會的，其實都很想，因為在家好久了，都想出來吃。」

是否會擔心衛生問題呢？

顧客說：「你看他們都做得很好，保持安全距離，做得比較好，我覺得沒甚麼問題，是可以的，因為大家出來坐同一張桌子的，都肯定是自己人，首先安全性我不覺得有問題，而且你如果同其他人，大家都保持6呎距離，就應該沒問題。」

San Mateo縣內，有不少酒樓都準備從周六開始堂吃服務，打算外出堂吃的顧客，可先致電餐廳查詢是否重開，而且大部分餐廳，都建議堂吃的顧客提前預訂，這樣也可以幫助他們控制顧客數量。

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