舊金山華埠一間服飾店被人縱火。

案發於Jackson街710號的衣架子服飾店,根據華埠商戶在微信群發布的影片,可以看到店面被燒的情況,還有一片玻璃被打破。

周五早上9點多,鄰居發現該服飾店被人縱火,於是通知店主報警,這店舖在居家令期間暫停營業。

警方證實收到縱火案的報案,但是並未提供案件的詳情。

有商戶表示,近來華埠多處遭一名無家可歸者縱火,未知這次事件是否也有關。

