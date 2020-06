疫情波及灣區租屋市場 有更多租客中斷租約

【KTSF 歐志洲報導】

灣區的房地產業受到疫情衝擊,在過去3個月每13個租客中,就有一人中斷租約。

舊金山目前還是全國房租最高的城市,但是受到疫情衝擊,許多人也找到更好的選擇。

Anthony Natoli是搬離舊金山的其中一人,他之前在Cow Hollow區的房租是每個月4,000元,決定搬回新澤西州的老家。

市場人士表示,推動房租上漲的因素已經不再發揮作用,今年6月的租金和去年同時期相比,舊金山下跌9.2%,Mountain View下跌15.9%,San Bruno下跌14.9%,Cupertino下跌14.3%。

一名搬家公司表示,近來的顧客搬到的地方包括南加州、加州中部、沙加緬度地區、太浩湖、Sonoma縣等。

舊金山公寓協會針對292個房東的調查顯示,在他們的10,329個出租公寓中,過去3個月有7.5%的租客中斷租約,數據顯示,全國有270萬人搬到父母家住,這導致7.2億元的租金損失,其中舊金山房東損失了1,540萬。

而租約滿的租客,也可以在商量新租約時,向房東提出對自己有利的條件,房東不太可能會願意調低租金,但是租客卻可以向房東要求第13個月免租。

