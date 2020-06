華裔工程師失蹤後死亡 遺孀呼籲感憂鬱該求助（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Milpitas一名華裔軟件工程師本月初失蹤,後來證實死亡,警方表示死因無可疑。

Milpitas警方表示,45歲的Venhan Ieong本月3號失縱,大約兩天後在他的家附近發現他的屍體,警方表示死因無可疑。

死者姓楊,朋友稱呼他的英文名字Maverick,眾籌網站Gofundme的資料顯示,他曾在高科技公司Hewlett Packard任職20年,遺下妻子和兩名子女,楊先生生前熱愛打網球,也因此在南灣認識一班好朋友,華裔作家無為是其中之一。

無為說:「為人非常熱情非常友好,球技高超,可是他和我打球時,不斷很細心的指導我如何打球。」

無為製作短片悼念好友,他表示,楊先生曾與他分享被解僱以及疫情期間找工作的困難,無為周五去探望楊太太,他說楊太太後來發短訊給他,希望他代為傳達一個訊息。

無為說:「她很想讓大家知道,特別是一個男士,不要將事情埋藏在心裡,要將自己的抑鬱講出來,她說否則會為時太晚。」

楊太太在短訊表示,華裔將事情放在心裡,任何事都說沒關係,又說,不是新型肺炎殺死丈夫,而是居家令。

楊太太指出,有時候,男人扛在肩頭上的壓力大得難以想像,而他們自己並沒有意識到。

Santa Clara縣設有危機輔導熱線,電話是(855) 278-4204,或可以發短訊RENEW至741741。

