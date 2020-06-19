華裔工程師失蹤後死亡 遺孀呼籲感憂鬱該求助（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Milpitas一名華裔軟件工程師本月初失蹤，後來證實死亡，警方表示死因無可疑。

Milpitas警方表示，45歲的Venhan Ieong本月3號失縱，大約兩天後在他的家附近發現他的屍體，警方表示死因無可疑。

死者姓楊，朋友稱呼他的英文名字Maverick，眾籌網站Gofundme的資料顯示，他曾在高科技公司Hewlett Packard任職20年，遺下妻子和兩名子女，楊先生生前熱愛打網球，也因此在南灣認識一班好朋友，華裔作家無為是其中之一。

無為說：「為人非常熱情非常友好，球技高超，可是他和我打球時，不斷很細心的指導我如何打球。」

無為製作短片悼念好友，他表示，楊先生曾與他分享被解僱以及疫情期間找工作的困難，無為周五去探望楊太太，他說楊太太後來發短訊給他，希望他代為傳達一個訊息。

無為說：「她很想讓大家知道，特別是一個男士，不要將事情埋藏在心裡，要將自己的抑鬱講出來，她說否則會為時太晚。」

楊太太在短訊表示，華裔將事情放在心裡，任何事都說沒關係，又說，不是新型肺炎殺死丈夫，而是居家令。

楊太太指出，有時候，男人扛在肩頭上的壓力大得難以想像，而他們自己並沒有意識到。

Santa Clara縣設有危機輔導熱線，電話是(855) 278-4204，或可以發短訊RENEW至741741。

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