美國上周再多150萬人申領失業金 裁員潮未停

聯邦勞工部發表的最新數據指出,上星期有150萬人首次申領失業金,也是連續13個星期申請失業金有過百萬人。

另外,首次申領聯邦緊急計畫下的「疫情失業援助」的人數也增加76萬人,當中自僱人士和獨立承包商都可以受惠,這個失業情況比經濟大衰退時期更加惡劣超過一倍。

雖然商業逐步重開,但裁員的步伐未有停止過,例如希爾頓酒店、AT&T和24 Hour Fitness等,都分別裁減多達數以千計員工,甚至要關閉分店。

有經濟專家指出,目前的裁員規模雖然比3、4月份少,但反映出疫情危機已經影響到經濟更深的層面,可能是長遠的商業決定。

另一方面,快餐連鎖店麥當勞周四表示,當旗下的分店逐步全面重開時,將於今個夏季在美國招聘大約26萬名員工,麥當勞4月和5月份在美國的營銷額都下跌,麥當勞在美國的快餐店總數約共有1.4萬間。

