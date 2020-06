特朗普造勢大會舉行前警告示威者勿搞事

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周六將會在奧克拉荷馬州Tulsa市舉行競選連任的造勢大會,特朗普周五預先發推文警告民眾,如果在當地示威,將會面對不一樣的對待。

特朗普在推文中表示,「任何示威者、無政府主義者、滋事份子或搶掠者,如果想前往奧克拉荷馬州,應該要明白到,你們將不會受到好像紐約、西雅圖或明尼阿波利斯市的對待一樣,情況將會不一樣」,言下之意,示威者將受到嚴厲對待。

對於近期的示威暴力,特朗普曾經猛烈抨擊這三個城市的民主黨籍領袖,並沒有盡力壓制示威,任由有些地方出現騷亂。

針對這個推文,白宮發言人就表示,特朗普所指的是「暴力示威者」,民眾仍然可以和平示威。

Tulsa市衛生部門也關注到,在疫情期間舉行這麼大規模的造勢會,奧克拉荷馬州的確診個案近期急增,特朗普競選陣營計畫到時派發口罩和消毒液給參加者,以及在未進入會場之前要量體溫。

不過白宮新聞秘書表明,她出席周六的造勢大會時不會戴口罩,不過白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生表示,保護自己的最佳方法是遠離人群,如果一定要出席大型集會,就要持續戴口罩。

這個會場可以容納1.9萬人,目前已經有過百萬人要求買票入場。

