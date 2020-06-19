反種族主義聲浪下 舊金山市府移除哥倫布雕像

【KTSF 歐志洲報導】

在社會一片反種族主義聲浪中，歷史上發現美洲新大陸的開拓者哥倫布（Christopher Columbus），在舊金山的著名地標Coit Tower的雕像，最近被市府低調移除。

哥倫布在Coit Tower的雕像，這星期再度被人用紅漆塗污，紅漆代表的是血，有人認為哥倫布代表的是在美洲大陸拓荒歷史中，對美洲原著民的迫害。

原本哥倫布銅像瞭望金門大橋的位置，現在只是空盪的台座，一些民眾聽聞雕像被移除後親自來看。

哥倫布的雕像近年來不時被人塗污，市府人員認為，這個雕像已經構成公共安全的威脅，並不再符合舊金山的價值觀。

這名受訪女士表示，已經等了很久，應該是教導新生一代這背後的原因和重要性，也有人表示，這反映了人們更加嚴厲的審判歷史。

哥倫布是義大利人，美籍義大利社交俱樂部的主席Dave Barsi表示，對移除雕像不太滿意，但是也不反對。

而義大利裔的市議員Catherine Stefani支持移除雕像，她表示，義大利文化並不只是一個人來代表，但是附近的小義大利，則不難發現還有許多以哥倫布命名的地方。

Barsi補充，雖然美籍義大利社交俱樂部中，也有人對移除雕像不滿，但他們目前關注的是雕像將會被誰的雕像取代，其中一個他支持的人物，就是創立美國銀行的A P Giannini，Giannini被公認為是在1906年的舊金山大地震後重建舊金山的功臣之一。

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