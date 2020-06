反種族主義聲浪下 舊金山市府移除哥倫布雕像

【KTSF 歐志洲報導】

在社會一片反種族主義聲浪中,歷史上發現美洲新大陸的開拓者哥倫布(Christopher Columbus),在舊金山的著名地標Coit Tower的雕像,最近被市府低調移除。

哥倫布在Coit Tower的雕像,這星期再度被人用紅漆塗污,紅漆代表的是血,有人認為哥倫布代表的是在美洲大陸拓荒歷史中,對美洲原著民的迫害。

原本哥倫布銅像瞭望金門大橋的位置,現在只是空盪的台座,一些民眾聽聞雕像被移除後親自來看。

哥倫布的雕像近年來不時被人塗污,市府人員認為,這個雕像已經構成公共安全的威脅,並不再符合舊金山的價值觀。

這名受訪女士表示,已經等了很久,應該是教導新生一代這背後的原因和重要性,也有人表示,這反映了人們更加嚴厲的審判歷史。

哥倫布是義大利人,美籍義大利社交俱樂部的主席Dave Barsi表示,對移除雕像不太滿意,但是也不反對。

而義大利裔的市議員Catherine Stefani支持移除雕像,她表示,義大利文化並不只是一個人來代表,但是附近的小義大利,則不難發現還有許多以哥倫布命名的地方。

Barsi補充,雖然美籍義大利社交俱樂部中,也有人對移除雕像不滿,但他們目前關注的是雕像將會被誰的雕像取代,其中一個他支持的人物,就是創立美國銀行的A P Giannini,Giannini被公認為是在1906年的舊金山大地震後重建舊金山的功臣之一。

