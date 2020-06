San Mateo縣餐廳可重開堂食 首日重開生意如何（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣周三宣佈,准許餐廳重開堂食,不過周四重開堂食的餐廳並不多。

Millbrae市有中餐廳周四重開了堂食,不過很多顧客都不知道,所以未有人來堂食。

Wonderful中餐廳老闆薛大有說:「我們希望給客人選擇,如果他們感覺得舒服的話,可以在這堂食,不安全的話,可以在室外堂食,還不放心的話,可以訂外賣自取,或者在app訂送餐。」

老闆為重開堂食,都說會跟從政府的衛生安全指引,包括將餐桌隔開,保持社交距離,以及減少了餐桌數目,由原本最多可以容納50幾人,現在縮減一半,員工盡量減少跟顧客接觸,員工必須戴口罩、量體溫,定時消毒餐桌和椅子。

薛大有說:「我們安排也不是死板的,會定期看情況改變安排。」

他又計劃向市府提出申請,在店外佔用部份公共停車場空間,劃出更多室外餐桌範圍,希望可以吸引更多顧客。

老闆表示,自從疫情開始,餐廳的生意大減七至八成,主要靠外賣和送貨維持生計,他認為即使重開堂食,未必可以立即恢復疫情之前的生意額,但是至少可以恢復稍為正常營業的狀態。

薛大有說:「我們去年6月份,每天都是排隊,做的生意很活的,夏天天氣好嘛,晚上顧客等座位都要一兩小時,現在空空的。」

除了Wonderful中餐廳之外,我們問過幾間分別位於南舊金山、Daly City和Millbrae提供飲茶點心的酒樓,大多表示不會立刻重開堂食,而會繼續提供外賣服務。

有酒樓老闆透露,San Mateo縣的解禁通知來得太快太突然,而重開堂食需要許多準備,包括員工要肯上班,僱主還需要為員工提供保護裝備,就算準備就緒,也未知究竟有多少顧客願意進餐館堂食。

該老闆也表示,不擔心生意不好,收入少一些,最怕就是如果有顧客或員工染病,需要負上法律責任。

San Mateo市府准許一些餐廳佔用室外泊車位空間,擺放更多室外餐桌。

另外,San Mateo縣周五將重開修甲店和紋身舖。

