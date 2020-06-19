San Mateo縣餐廳可重開堂食 首日重開生意如何（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣周三宣佈，准許餐廳重開堂食，不過周四重開堂食的餐廳並不多。

Millbrae市有中餐廳周四重開了堂食，不過很多顧客都不知道，所以未有人來堂食。

Wonderful中餐廳老闆薛大有說：「我們希望給客人選擇，如果他們感覺得舒服的話，可以在這堂食，不安全的話，可以在室外堂食，還不放心的話，可以訂外賣自取，或者在app訂送餐。」

老闆為重開堂食，都說會跟從政府的衛生安全指引，包括將餐桌隔開，保持社交距離，以及減少了餐桌數目，由原本最多可以容納50幾人，現在縮減一半，員工盡量減少跟顧客接觸，員工必須戴口罩、量體溫，定時消毒餐桌和椅子。

薛大有說：「我們安排也不是死板的，會定期看情況改變安排。」

他又計劃向市府提出申請，在店外佔用部份公共停車場空間，劃出更多室外餐桌範圍，希望可以吸引更多顧客。

老闆表示，自從疫情開始，餐廳的生意大減七至八成，主要靠外賣和送貨維持生計，他認為即使重開堂食，未必可以立即恢復疫情之前的生意額，但是至少可以恢復稍為正常營業的狀態。

薛大有說：「我們去年6月份，每天都是排隊，做的生意很活的，夏天天氣好嘛，晚上顧客等座位都要一兩小時，現在空空的。」

除了Wonderful中餐廳之外，我們問過幾間分別位於南舊金山、Daly City和Millbrae提供飲茶點心的酒樓，大多表示不會立刻重開堂食，而會繼續提供外賣服務。

有酒樓老闆透露，San Mateo縣的解禁通知來得太快太突然，而重開堂食需要許多準備，包括員工要肯上班，僱主還需要為員工提供保護裝備，就算準備就緒，也未知究竟有多少顧客願意進餐館堂食。

該老闆也表示，不擔心生意不好，收入少一些，最怕就是如果有顧客或員工染病，需要負上法律責任。

San Mateo市府准許一些餐廳佔用室外泊車位空間，擺放更多室外餐桌。

另外，San Mateo縣周五將重開修甲店和紋身舖。

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