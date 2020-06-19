San Mateo縣突准髮廊重開 老闆感覺措手不及（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

除了重開餐廳堂食外，San Mateo縣大部分的商業重開，其中包括縣內的髮廊，記者周四走訪San Mateo市中心，看看大家都關心的髮廊開門了沒有。

在San Mateo市中心，這一間髮廊大門還是緊閉，這間從外面就已經看到，有民眾周四就來剪頭髮，這一間門就是開了，但是就不對外接待客人，只是幫親戚朋友剪頭髮。

San Mateo縣周三突然宣布新一輪的重開計劃，並且立即實行，這間髮廊的老闆Ling就覺得來得有些突然，有些措手不及。

Ling說：「我作為老闆，我會覺得有些亂，當然能重開很開心，但感覺好像不那麼安全，有點不安全，我自己覺得，一下子開那麼多商業，人群聚集會太多。」

她說為了做好準備，她的髮廊在下週才會重開，不過她之前就已經準備好，店內使用的一系列的消毒防疫產品，突然早了重開也需要花些時間佈置店內，例如店內剪髮的座位要減少，拉開距離，洗頭的位置也要減少，原先給客人等候的位置都要封起來，進入店內的客人，都需要戴口罩量體溫，還要專門請一名員工來做店內消毒清潔工作。

問到怎麼渡過過去沒有生意可以做的3個月，她說幸好有房東的幫忙說：「很開心我的房東算是很好，我們開頭給一半租金，剩下的晚點再補，讓我先欠著，直到我們重開為止，也有申請政府的PPP（薪資保障計劃）。」

她說由於要防疫，每日的生意量將不及從前，而且多了一批防疫物資要購入，所以決定向顧客收取2元的防疫費用，很多來預約的顧客都表示願意接受，她預計要恢復到疫情之前的營業額，起碼要一至兩年的時間。

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