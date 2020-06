San Mateo縣突准髮廊重開 老闆感覺措手不及（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

除了重開餐廳堂食外,San Mateo縣大部分的商業重開,其中包括縣內的髮廊,記者周四走訪San Mateo市中心,看看大家都關心的髮廊開門了沒有。

在San Mateo市中心,這一間髮廊大門還是緊閉,這間從外面就已經看到,有民眾周四就來剪頭髮,這一間門就是開了,但是就不對外接待客人,只是幫親戚朋友剪頭髮。

San Mateo縣周三突然宣布新一輪的重開計劃,並且立即實行,這間髮廊的老闆Ling就覺得來得有些突然,有些措手不及。

Ling說:「我作為老闆,我會覺得有些亂,當然能重開很開心,但感覺好像不那麼安全,有點不安全,我自己覺得,一下子開那麼多商業,人群聚集會太多。」

她說為了做好準備,她的髮廊在下週才會重開,不過她之前就已經準備好,店內使用的一系列的消毒防疫產品,突然早了重開也需要花些時間佈置店內,例如店內剪髮的座位要減少,拉開距離,洗頭的位置也要減少,原先給客人等候的位置都要封起來,進入店內的客人,都需要戴口罩量體溫,還要專門請一名員工來做店內消毒清潔工作。

問到怎麼渡過過去沒有生意可以做的3個月,她說幸好有房東的幫忙說:「很開心我的房東算是很好,我們開頭給一半租金,剩下的晚點再補,讓我先欠著,直到我們重開為止,也有申請政府的PPP(薪資保障計劃)。」

她說由於要防疫,每日的生意量將不及從前,而且多了一批防疫物資要購入,所以決定向顧客收取2元的防疫費用,很多來預約的顧客都表示願意接受,她預計要恢復到疫情之前的營業額,起碼要一至兩年的時間。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。