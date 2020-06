舊金山39號碼頭重開 人頭湧湧景況不復再

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山著名旅遊景點39號碼頭在周四重開,人頭湧湧的景況雖然不再,但仍有遊客前來逛逛放鬆心情。

39號碼頭重開的第一天,比起以往的人頭湧湧,只有零星的遊客在海邊看海獅,不少餐廳因為有戶外座位,反而吸引到不少顧客光顧。

有遊客專程來39號碼頭與朋友慶祝生日,他們表示,很幸運碰上碼頭重開。

遊客說:「如果碼頭沒開門,我們便接著去下一個旅遊景點。」

為了保障遊客的安全,碼頭新增了多項的衛生措施,包括在39號碼頭廣場設置了特定的出入口,以控制人流,確保人與人之間有空間保持社交距離,13歲或以上的遊客必須遮蓋口鼻,並強烈建議商戶與顧客之間採取「零觸碰」的交易,一些多人經過或觸碰的區域,會有專人多次清潔。

有遊客表示,雖然碼頭這裡比較冷清,但總算能夠呼吸新鮮空氣。

遊客說:「明顯地,我們被逼留在家太長時間,很高興來這裡過一晚,放鬆一下。」

39號碼頭的營業時間是每日的早上11時至下午6時,碼頭的管理方指,根據州府的指引,店內堂食將於7月中恢復,但一些遊樂設施,預計最快到7月底才會開放。

