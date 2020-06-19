加州美甲店獲准重開 有哪些防疫措施（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州從周五起准許美甲店重開，根據新的衛生指引，美甲店都採取了哪些防疫措施呢？

在東灣Alameda市的Vicky’s美甲店，員工正在示範清潔和消毒程序，用完的工具首先會用熱水和清潔劑清洗乾淨，然後放入消毒劑中殺菌，取出擦拭乾淨後，密封包裝好，再放入消毒容器內消毒，美甲店還有其他新的防疫措施。

加州健康美甲沙龍聯合會項目聯絡員Vu Nguyen說：「必須是預約，不接受臨時顧客，以限制來美甲店的人數，顧客選指甲油，必須找店員幫助拿指甲油，而且用塑膠椅，用塑膠膜遮蓋座椅，老闆、店員必須戴面罩和口罩，服務完每個顧客後，美甲員必須摘掉手套換新手套。」

另外，顧客與美甲員之間也會有隔離防護裝置。

由於之前州長紐森稱，加州第一宗社區感染個案源自美甲店，因此美甲店原本計劃是接近最後重開的商業，但遭到很多美甲業人士反對，州眾議員邱信福（David Chiu）表示，有很多亞洲移民和難民，在美國都是經營美甲店。

邱信福說：「美甲店主要是亞洲移民婦女勞工，當中超過七成都是越南裔。」

雖然州府提前准許美甲店於周五重開，但是美甲店仍要遵循地方政府重開的規定和指引，例如中半島San Mateo縣已宣佈，美甲店周五可以重開，但南灣Santa Clara縣則仍未公佈重開時間。

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