加州美甲店獲准重開 有哪些防疫措施（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州從周五起准許美甲店重開,根據新的衛生指引,美甲店都採取了哪些防疫措施呢?

在東灣Alameda市的Vicky’s美甲店,員工正在示範清潔和消毒程序,用完的工具首先會用熱水和清潔劑清洗乾淨,然後放入消毒劑中殺菌,取出擦拭乾淨後,密封包裝好,再放入消毒容器內消毒,美甲店還有其他新的防疫措施。

加州健康美甲沙龍聯合會項目聯絡員Vu Nguyen說:「必須是預約,不接受臨時顧客,以限制來美甲店的人數,顧客選指甲油,必須找店員幫助拿指甲油,而且用塑膠椅,用塑膠膜遮蓋座椅,老闆、店員必須戴面罩和口罩,服務完每個顧客後,美甲員必須摘掉手套換新手套。」

另外,顧客與美甲員之間也會有隔離防護裝置。

由於之前州長紐森稱,加州第一宗社區感染個案源自美甲店,因此美甲店原本計劃是接近最後重開的商業,但遭到很多美甲業人士反對,州眾議員邱信福(David Chiu)表示,有很多亞洲移民和難民,在美國都是經營美甲店。

邱信福說:「美甲店主要是亞洲移民婦女勞工,當中超過七成都是越南裔。」

雖然州府提前准許美甲店於周五重開,但是美甲店仍要遵循地方政府重開的規定和指引,例如中半島San Mateo縣已宣佈,美甲店周五可以重開,但南灣Santa Clara縣則仍未公佈重開時間。

