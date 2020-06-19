肯州非裔女子家中被警槍殺 開槍警員被革職

【KTSF 江良慧報導】

肯塔基州Louisville非洲裔女子Breonna Taylor，3月時在家中被破門入屋搜查的警察射殺身亡，案件周五有最新進展，當局把涉案的其中一名警察革職。

今年3月13日深夜，任職緊急救護員的Breonna Taylor在自己家中，遭破門入屋的警察開槍射殺身亡，當時警察持有不敲門搜查令，要調查毒品案，但沒有任何發現。

Taylor男友當時也在場，警察破門時以為有賊，於是開槍，但就遭警察開20多槍還擊，Taylor就是在當時身中8槍，事後3名涉案警員全部行政休假但就沒有被控。

但近日George Floyd被警察跪頸致死引發的示威，也令人再度關注Taylor的案件，Louisville和國內其他地方都有示威者要求為Taylor討回公道。

Lousiville的臨時警察局長以書面通知警員Bret Hankison，他將會被革職，他在信中說Hankison的行為震驚良知，說他違反了兩項標準作業程序，包括遵守規則和使用致命武器。

他當時向遮蓋了的陽台門和窗戶開槍，根本看不到窗和門後的情況，所以他事發時盲目並且惡意連開多槍，展現他對人命極之毫不關心。

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