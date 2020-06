肯州非裔女子家中被警槍殺 開槍警員被革職

【KTSF 江良慧報導】

肯塔基州Louisville非洲裔女子Breonna Taylor,3月時在家中被破門入屋搜查的警察射殺身亡,案件周五有最新進展,當局把涉案的其中一名警察革職。

今年3月13日深夜,任職緊急救護員的Breonna Taylor在自己家中,遭破門入屋的警察開槍射殺身亡,當時警察持有不敲門搜查令,要調查毒品案,但沒有任何發現。

Taylor男友當時也在場,警察破門時以為有賊,於是開槍,但就遭警察開20多槍還擊,Taylor就是在當時身中8槍,事後3名涉案警員全部行政休假但就沒有被控。

但近日George Floyd被警察跪頸致死引發的示威,也令人再度關注Taylor的案件,Louisville和國內其他地方都有示威者要求為Taylor討回公道。

Lousiville的臨時警察局長以書面通知警員Bret Hankison,他將會被革職,他在信中說Hankison的行為震驚良知,說他違反了兩項標準作業程序,包括遵守規則和使用致命武器。

他當時向遮蓋了的陽台門和窗戶開槍,根本看不到窗和門後的情況,所以他事發時盲目並且惡意連開多槍,展現他對人命極之毫不關心。

