灣區多地集會慶祝Juneteenth奴隸自由日

【KTSF 江良慧報導】

周五是Juneteenth 6月節,也被稱為奴隸自由日,是紀念德州在1865年6月宣布廢除奴隸制度,也是美國最後一個解放黑奴的地方,全國各地包括灣區,周五都有遊行集會紀念這個節日。

從舊金山到東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt,灣區多處都有遊行集會慶祝,參加的人都認為今年的Juneteenth不一樣。

參與者說:「1865年6月19日,德州Galveston,我們在此慶祝我們祖先,我們的歷史和自由,還有我們還要走的路。」

另一位參與者說:「我們來這裡慶祝,我們的祖先帶我們走了那麼遠,並記著我們還要走那麼遠。」

有人就認為除了集會遊行,更重要的運用自己的選票。

參與者說:「要確保那些相信示威的登記做選民,因為投票時示威的另一方法。」

在奧克蘭港口,中午前已經有大約2,000人集會,呼籲終止種族不平等。

與此同時,奧克蘭港也有工人因為6月節而停工,主辦單位表示,西岸地區29個港口周五會停工8小時,以紀念6月節,奧克蘭有兩個本地工會也有參加集會,他們和支持者之後就一起遊行到奧克蘭市中心的Frank Nakagawa廣場。

奧克蘭港就發聲明表示,毫無疑問,他們支持黑人生命寶貴活動,希望國家不會辜負大家的期望。

另外,在下午的時候,一群和平示威者就步行上了Carquinez橋,一度阻塞交通。

在南灣聖荷西,數以百計的群眾就齊集在市府大樓外集會,他們有三大訴求,包括削減警方經費撥款、在黑人社區投放更多資源,以及特朗普總統辭職。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。