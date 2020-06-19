灣區多地集會慶祝Juneteenth奴隸自由日

【KTSF 江良慧報導】

周五是Juneteenth 6月節，也被稱為奴隸自由日，是紀念德州在1865年6月宣布廢除奴隸制度，也是美國最後一個解放黑奴的地方，全國各地包括灣區，周五都有遊行集會紀念這個節日。

從舊金山到東灣奧克蘭（屋崙）Lake Merritt，灣區多處都有遊行集會慶祝，參加的人都認為今年的Juneteenth不一樣。

參與者說：「1865年6月19日，德州Galveston，我們在此慶祝我們祖先，我們的歷史和自由，還有我們還要走的路。」

另一位參與者說：「我們來這裡慶祝，我們的祖先帶我們走了那麼遠，並記著我們還要走那麼遠。」

有人就認為除了集會遊行，更重要的運用自己的選票。

參與者說：「要確保那些相信示威的登記做選民，因為投票時示威的另一方法。」

在奧克蘭港口，中午前已經有大約2,000人集會，呼籲終止種族不平等。

與此同時，奧克蘭港也有工人因為6月節而停工，主辦單位表示，西岸地區29個港口周五會停工8小時，以紀念6月節，奧克蘭有兩個本地工會也有參加集會，他們和支持者之後就一起遊行到奧克蘭市中心的Frank Nakagawa廣場。

奧克蘭港就發聲明表示，毫無疑問，他們支持黑人生命寶貴活動，希望國家不會辜負大家的期望。

另外，在下午的時候，一群和平示威者就步行上了Carquinez橋，一度阻塞交通。

在南灣聖荷西，數以百計的群眾就齊集在市府大樓外集會，他們有三大訴求，包括削減警方經費撥款、在黑人社區投放更多資源，以及特朗普總統辭職。

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