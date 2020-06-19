白宮抗疫專家對重開NFL美足球季有保留

【KTSF 江良慧報導】

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci表示，對開展今年NFL美足球季有保留，他認為要讓球季正常舉行，就要把球員隔離。

Fauci醫生周四接受CNN有線新聞網絡訪問時表示，他相信球隊需要在一個泡泡裡生活，才可以讓2020球季如期展開。

他解釋說，因為疫情的關係，美足球隊很可能要仿效NBA職籃和MLS大職棒，為運動員創造一個密閉的社區。

NFL之前已經就泡泡的做法表達意見，他們認為建議不實際和不合適，不過Fauci醫生就不同意，他在CNN訪問中表示，除非球員是活在一個泡泡內，即是與社區隔離，和幾乎每天接受檢測，否則很難想像球季怎樣可以展開。

Fauci醫生說，假如有第二波疫情，而這個又幾乎肯定會發生，加上到時候的流感季會令事情更複雜，所以可能今年根本不會有足球。

NFL的首席醫務總監就回應說，願意做出有需要的調整，將會有彈性和配合大環境，增加守則和安全措施。

根據ESPN報導，NFL球員工會表示，會每3天檢測一次，任何檢測時呈陽性反應的人，將要隔離檢疫。

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