白宮抗疫專家對重開NFL美足球季有保留

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci表示,對開展今年NFL美足球季有保留,他認為要讓球季正常舉行,就要把球員隔離。

Fauci醫生周四接受CNN有線新聞網絡訪問時表示,他相信球隊需要在一個泡泡裡生活,才可以讓2020球季如期展開。

他解釋說,因為疫情的關係,美足球隊很可能要仿效NBA職籃和MLS大職棒,為運動員創造一個密閉的社區。

NFL之前已經就泡泡的做法表達意見,他們認為建議不實際和不合適,不過Fauci醫生就不同意,他在CNN訪問中表示,除非球員是活在一個泡泡內,即是與社區隔離,和幾乎每天接受檢測,否則很難想像球季怎樣可以展開。

Fauci醫生說,假如有第二波疫情,而這個又幾乎肯定會發生,加上到時候的流感季會令事情更複雜,所以可能今年根本不會有足球。

NFL的首席醫務總監就回應說,願意做出有需要的調整,將會有彈性和配合大環境,增加守則和安全措施。

根據ESPN報導,NFL球員工會表示,會每3天檢測一次,任何檢測時呈陽性反應的人,將要隔離檢疫。

