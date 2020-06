特朗普競選廣告含納粹標記被Facebook移除

【KTSF 張麗月報導】

Facebook移除特朗普總統競選連任廣告中,含有納粹德國用來標記政治犯的符號的廣告和貼文,因為是違反了公司禁止「有組織仇恨」的政策。

特朗普和拍檔彭斯的競選連任廣告中,含有一個倒轉紅色三角形,這個符號曾經被納粹黨用來標記政治犯、共產黨,以及在集中營裡面的人士。

Facebook的安全政策主管周四在國會眾議院情報委員會作證時證實,已經移除特朗普的有關廣告,因為Facebook禁止有仇恨思維的符號,除非這些廣告附帶有譴責成份。

特朗普競選陣營就發表聲明說,紅色倒轉三角形這個符號,是反法西斯Antifa勢力使用的標誌,因此這個符號也出現在有關Antifa的廣告中,而反誹謗聯盟的仇恨標記數據庫,並沒有這個符號。

Antifa代表左翼民兵的理念,特朗普曾經指責這股勢力參與近期的示威暴亂,但聯邦執法官員暫時找不到證據證明兩者的關係。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。