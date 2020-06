舊金山華人社區對削減警隊經費建議有保留（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府近日提出多個方案改革警隊,並有意削減警隊經費,將款項投放入少數族裔社區的發展,治安一向是華人社區關心的議題,究竟他們對市府的改革有何意見?

除了警方將來不再處理有關無家可歸者及家庭糾紛等的非暴力報案外,市長布里德周四宣布,市府人力資源部將會檢視警隊的招聘及升遷,並會訂立多項指標,確保聘請的警員是有道德,而且不存在偏見。

布里德早前亦透露,有意削減警隊的經費,並將這筆撥款投放入少數族裔社區,改善他們的生活,有報道指,警局每年的預算達7億元,警察局局長Bill Scott上星期向警察委員會提交一份削減了2,300萬撥款的預算,不過遭到否決。

華裔社區一向相當關注治安的問題,不少人對削減經費有保留。

華埠商戶陳展明(Kevin Chan)說:「我覺得是非常不理智及不合理,為什麼要撥走警察經費呢?警察是維護治安,華埠治安本來已經很差,現在減少經費,警員就不會理我們,不理,我們怎麼辦?自衛嗎?自衛用什麼方式?我們合法嗎?」

舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙(Ed Siu)說:「一路以來我們去爭取,我們商戶去爭取警力,警察現在是實質有效地保護我們,如果突然間要減資源,減警力的時候,無形中是以前我們的努力白費了。」

邵旗謙表示,以前曾經有無家可歸者在他的店內流連,他試圖請他走,當中還沒有涉及暴力,但下一秒,對方就拿出刀指嚇他,邵旗謙指,非暴力與暴力之間可能只差一瞬間。

邵旗謙說:「但如果大家在掙扎期間有肢體衝撞期間,是會發生暴力,那時報警就太遲,所以我希望政府,如果市長能夠清晰地解釋什麼叫暴力?什麼叫非暴力?」

訪谷區社區領袖陳美玲(Marlene Tran)認為,主流媒體用「Defund」削減這個字眼的確嚇怕大家,但實際上這只是「reimagine」,重新分配預算。

她表示,在訪谷區所在第十區,其實有很多亞裔聚居,但不論在生活上或工作上,一直都得不到足夠的資源,如果有更多資源改善社區的生活,區內的罪案或會減少。

陳美玲說:「我認為他們要聽聽本區裡的居民,給一點意見,不是每件事都由上面命令下來,因為我們住在區內,每一個區有領袖,有很多人服務社區,聽聽我們的意見,或者可以改良及分配資源。」

陳展明及邵旗謙都認為,每個社區有不同的需要,華埠現在反而需要更多警力,因此,他們希望市府做決定前要諮詢社區,並不能因個別警察的暴力行為,抹殺整個警隊的功勞。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。