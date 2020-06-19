說話、打噴嚏唱歌也會增加感染新型肺炎風險（視頻）

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有衛生官員表示，要減低新型肺炎病毒傳播，要做好個人防護措施，說話、打噴嚏和唱歌會有什麼風險？

中半島San Mateo縣公共衛生總監Scott Morrow醫生表示，新型肺炎病毒主要透過飛沫傳播，透過氣溶膠傳播的程度目前仍然未明，但似乎不是主要的傳播途徑。

人在咳嗽、打噴嚏和說話時，向空氣中釋放飛沫，由於體積的關係，飛沫會快速降落至地面，氣溶膠體積較細，會懸浮在空氣中較長時間，亦可以飄到較遠的距離，若吸入，氣溶膠將可進入呼吸道較深處。

大家可以想像一下焗曲奇餅時，整間屋都充滿曲奇的香味，這就如同氣溶膠散播，當有人向著你打噴嚏時，你會感到濕濕的，這種濕濕的感覺，是因為打噴嚏時有大量飛沫釋出，因此要避免有人向著你打噴嚏。

值得一提的是，說話一分鐘所產生的飛沫量和打噴嚏一樣，所以如果有人在你身邊距近離說話一分鐘，就等同他向著你打噴嚏。

大叫產生的飛沫量是說話的十倍，大叫6秒鐘就等同向人打噴嚏。

Morrow醫生表示，這也是為何他們強調戴口罩非常重要，戴口罩能大大減低進入環境的飛沫量，從而保護你身邊的人。

唱歌會產生氣溶膠，Morrow醫生表示，他會避免所有室內唱歌的場合，有人在戶外唱歌的話，他也會與其保持很遠的距離，戴口罩不能有效減低唱歌所產生的氣溶膠。

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