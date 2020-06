說話、打噴嚏唱歌也會增加感染新型肺炎風險（視頻）

【KTSF】

有衛生官員表示,要減低新型肺炎病毒傳播,要做好個人防護措施,說話、打噴嚏和唱歌會有什麼風險?

中半島San Mateo縣公共衛生總監Scott Morrow醫生表示,新型肺炎病毒主要透過飛沫傳播,透過氣溶膠傳播的程度目前仍然未明,但似乎不是主要的傳播途徑。

人在咳嗽、打噴嚏和說話時,向空氣中釋放飛沫,由於體積的關係,飛沫會快速降落至地面,氣溶膠體積較細,會懸浮在空氣中較長時間,亦可以飄到較遠的距離,若吸入,氣溶膠將可進入呼吸道較深處。

大家可以想像一下焗曲奇餅時,整間屋都充滿曲奇的香味,這就如同氣溶膠散播,當有人向著你打噴嚏時,你會感到濕濕的,這種濕濕的感覺,是因為打噴嚏時有大量飛沫釋出,因此要避免有人向著你打噴嚏。

值得一提的是,說話一分鐘所產生的飛沫量和打噴嚏一樣,所以如果有人在你身邊距近離說話一分鐘,就等同他向著你打噴嚏。

大叫產生的飛沫量是說話的十倍,大叫6秒鐘就等同向人打噴嚏。

Morrow醫生表示,這也是為何他們強調戴口罩非常重要,戴口罩能大大減低進入環境的飛沫量,從而保護你身邊的人。

唱歌會產生氣溶膠,Morrow醫生表示,他會避免所有室內唱歌的場合,有人在戶外唱歌的話,他也會與其保持很遠的距離,戴口罩不能有效減低唱歌所產生的氣溶膠。

