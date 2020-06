【KTSF】

根據新修訂的數字,加州4月份的失業率原來比原先公布更高。

加州就業發展局上月公布,加州4月份的失業率是15.5%,但周五局方公布新修訂的數字,指4月份的失業率應該是16.4%。

另外,5月份加州的失業率輕微下調至16.3%,因為加州5月新增了141,600個工作職位.

自新型肺炎疫情爆發以來,加州已流失逾200萬個工作職位。

