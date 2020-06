加州周四4千多人確診 創單日最大升幅

【KTSF 黃恩光報導】

加州新型肺炎確診個案突破161,000宗,較對上一天增加4,084宗,是最大單日升幅,累計死亡人數達到5,290人,州長紐森周四公佈新的衛生指引,要求加州居民外出時遮蓋面部。

紐森周四表示,看到太多人沒有遮蓋面部,危害加州對抗疫情的進展,州公共衛生部周四發出的指引,規定加州居民外出時遮蓋面部,包括排隊以及進入室內公共場所的時候;在醫療機構裡面;等候以及乘搭公共交通工具;在工作場所;所有人在接待公眾的地方,需要遮蓋面部。

在走廊、樓梯、升降機等大家共用的地方,還有處理食物的地方,要遮蓋面部。

在室內辦公地方,如果無法維持社交距離,也需要遮蓋面部,大家戶外活動時也最好遮蓋面部。

州公共衛生部表示,兩歲或以下幼童無需戴口罩,如果身體或精神有問題而不適合戴口罩的人士,也可以豁免。

灣區多個縣早在4月已經實施遮蓋面部的指令,目前隨著越來越多縣重開,個人衛生對於防止病毒傳播更加重要,包括遮蓋面部、保持社交距離和勤洗手,大家也應該盡量留在家中。

灣區確診個案最多的縣是東灣Alameda縣,已經超過4,600宗,有117人死亡。

灣區9個縣累計確診個案18,407宗,519人死於新型肺炎。

Alameda縣周四允許餐館提供戶外用餐服務,所有零售業重開,包括購物商場、戶外健身、宗教和文化活動都可以重啟,不過聚會人數要少於100人,當局建議人數越少越好。

