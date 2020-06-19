加州周四4千多人確診 創單日最大升幅

【KTSF 黃恩光報導】

加州新型肺炎確診個案突破161,000宗，較對上一天增加4,084宗，是最大單日升幅，累計死亡人數達到5,290人，州長紐森周四公佈新的衛生指引，要求加州居民外出時遮蓋面部。

紐森周四表示，看到太多人沒有遮蓋面部，危害加州對抗疫情的進展，州公共衛生部周四發出的指引，規定加州居民外出時遮蓋面部，包括排隊以及進入室內公共場所的時候；在醫療機構裡面；等候以及乘搭公共交通工具；在工作場所；所有人在接待公眾的地方，需要遮蓋面部。

在走廊、樓梯、升降機等大家共用的地方，還有處理食物的地方，要遮蓋面部。

在室內辦公地方，如果無法維持社交距離，也需要遮蓋面部，大家戶外活動時也最好遮蓋面部。

州公共衛生部表示，兩歲或以下幼童無需戴口罩，如果身體或精神有問題而不適合戴口罩的人士，也可以豁免。

灣區多個縣早在4月已經實施遮蓋面部的指令，目前隨著越來越多縣重開，個人衛生對於防止病毒傳播更加重要，包括遮蓋面部、保持社交距離和勤洗手，大家也應該盡量留在家中。

灣區確診個案最多的縣是東灣Alameda縣，已經超過4,600宗，有117人死亡。

灣區9個縣累計確診個案18,407宗，519人死於新型肺炎。

Alameda縣周四允許餐館提供戶外用餐服務，所有零售業重開，包括購物商場、戶外健身、宗教和文化活動都可以重啟，不過聚會人數要少於100人，當局建議人數越少越好。

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