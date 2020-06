【KTSF】

鑑於美國多地的新型肺炎個案近日有上升的趨勢,蘋果公司(Apple)周五宣布,將會再度關閉多間門店,遍及4個州。

這4個州分別是佛羅里達州、阿利桑那州、北卡羅萊納州和南卡羅萊納州,受影響的門店共有11間。

自新型肺炎疫情爆發以來,蘋果一度關閉全球所有門店,至近日才逐步重開,並實施相應的防疫措施。

