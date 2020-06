【KTSF】

美國電影院AMC Theatres日前宣布7月重開時,不會硬性要求觀眾戴口罩入場,此舉觸發大批反對聲浪,至周五,AMC改變立場,表示會規定所有觀眾必須戴口罩入場。

自疫情爆發以來,AMC所有電影院都被逼關閉,隨著各州逐步解封居家令,AMC約450間電影院將於7月15日重開,屆時所有觀眾都要戴口罩入場,沒有自備口罩的觀眾,可以在電影院購買,每個售價一元。

而在之前一天,AMC行政總裁Adam Aron接受Variety訪問時曾說,AMC不希望捲入政治爭議,因此不會要求觀眾戴口罩入場。

他說不希望強逼那些反對戴口罩的人士戴口罩,而他相信大多數觀眾都會戴口罩,他本人也會以身作則戴口罩入場,而AMC所有工作人員都會戴口罩上班。

