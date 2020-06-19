Alameda縣恢復餐廳室內堂吃及店內購物

【KTSF 江良慧報導】

從周五開始，東灣Alameda縣也重開更多商業，包括室外堂吃、店內購物，以及宗教文化服務等。

Alameda縣衛生部門准許重開的室外活動項目還有健身課程、博物館、狗公園以及大學體育項目，餐廳室外堂吃目前每張桌子最多只能有6個人，而且要來自同一家庭或熟悉的親朋好友。

購物中心和店內購物要限制人數，不能超過總容量的一半，室外健身課程則不能超過12人，而且人與人之間要有6呎距離。

室外的宗教文化活動人數不能超過100人，室內則不能超過總人數容量的4分之1，當局還建議參加過示威遊行的人，在活動後的7到10天內做新冠病毒檢測。

Alameda縣是加州少數幾個沒有進一步加快重開步伐的縣之一，根據縣府資料，Alameda縣是全灣區新型肺炎確診案例最多的縣，目前有4,702宗，死亡案例118宗，日均住院比例也高於其他縣。

不過縣府官員表示，最近兩星期住院人數趨於穩定，檢測的確診案例也比之前下降了3.5%，因此決定放鬆居家抗疫令，感謝居民的共同努力，不過仍提醒大家，繼續遵守衛生指引，外出戴口罩，注意保持社交距離，員工上班都應接受體溫檢測等。

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