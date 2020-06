Alameda縣恢復餐廳室內堂吃及店內購物

【KTSF 江良慧報導】

從周五開始,東灣Alameda縣也重開更多商業,包括室外堂吃、店內購物,以及宗教文化服務等。

Alameda縣衛生部門准許重開的室外活動項目還有健身課程、博物館、狗公園以及大學體育項目,餐廳室外堂吃目前每張桌子最多只能有6個人,而且要來自同一家庭或熟悉的親朋好友。

購物中心和店內購物要限制人數,不能超過總容量的一半,室外健身課程則不能超過12人,而且人與人之間要有6呎距離。

室外的宗教文化活動人數不能超過100人,室內則不能超過總人數容量的4分之1,當局還建議參加過示威遊行的人,在活動後的7到10天內做新冠病毒檢測。

Alameda縣是加州少數幾個沒有進一步加快重開步伐的縣之一,根據縣府資料,Alameda縣是全灣區新型肺炎確診案例最多的縣,目前有4,702宗,死亡案例118宗,日均住院比例也高於其他縣。

不過縣府官員表示,最近兩星期住院人數趨於穩定,檢測的確診案例也比之前下降了3.5%,因此決定放鬆居家抗疫令,感謝居民的共同努力,不過仍提醒大家,繼續遵守衛生指引,外出戴口罩,注意保持社交距離,員工上班都應接受體溫檢測等。

