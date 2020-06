【KTSF】

柏克萊加州大學公佈秋季學期上課的詳情,大部分課堂將會網上授課。

校方周三通知本科生,秋季學期部分課程會提供小班授課,而學生人數眾多的課堂,全部網上授課。

今年感恩節之後,所有課堂會轉為網上授課,因為校方考慮到學生感恩節期間會外出旅遊。

另外,在校住宿舍的學生人數最多不超過6,500人,研究生方面,不一定要親身上課,大多數課程將會遙距進行。

柏克萊加大周四至下周四會舉行幾場視像會議,講解秋季上課的情況,詳情可上網查詢,網址:http://campusconversations.berkeley.edu

