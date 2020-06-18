加州州長頒強制令 規定民眾身處室內公共地方須戴口罩

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加州州長紐森周四頒布一項強制性指引，規定全加州民眾在進入室內公共地方時都必須戴口罩，以阻止新冠病毒散播。

根據加州公共衛生局於周四發布的這項強制性指引，民眾身處室內公共地方，或排隊進入室內公共地方時，都必須戴口罩。

另外，在醫療機構接受服務時，包括在醫院、藥房、診所、實驗室、治療師或牙醫診所、獸醫診所或血庫，都要戴口罩。

民眾排隊等候及乘坐公共交通工具時，包括計程車、私家車接戴服務或共乘汽車，也要戴口罩。

民眾在工作場所或到戶外工作時，如果要與公眾互動；或身處走廊、電梯、停車場時；以及在準備食物的地方工作，都需要戴口罩。

指引中列明有些人士可獲豁免，包括未滿兩歲旳兒童，這類幼童不應戴口罩，以免造成窒息，一些戴口罩後可能會影響呼吸的人士也可獲豁免，但如果這類人士要到職場工作，在可能情況下應佩戴面罩作保護。

而在戶外運動的人士，當中包括游泳、遠足、踏單車及跑步，如果他們是獨處或與同住的家人一起，而且可以與他人保持6呎距離，也可暫時不用戴口罩。

加州目前有超過157,000宗確診個案，有逾5,200人死亡。

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