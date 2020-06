加州州長頒強制令 規定民眾身處室內公共地方須戴口罩

【KTSF】

加州州長紐森周四頒布一項強制性指引,規定全加州民眾在進入室內公共地方時都必須戴口罩,以阻止新冠病毒散播。

根據加州公共衛生局於周四發布的這項強制性指引,民眾身處室內公共地方,或排隊進入室內公共地方時,都必須戴口罩。

另外,在醫療機構接受服務時,包括在醫院、藥房、診所、實驗室、治療師或牙醫診所、獸醫診所或血庫,都要戴口罩。

民眾排隊等候及乘坐公共交通工具時,包括計程車、私家車接戴服務或共乘汽車,也要戴口罩。

民眾在工作場所或到戶外工作時,如果要與公眾互動;或身處走廊、電梯、停車場時;以及在準備食物的地方工作,都需要戴口罩。

指引中列明有些人士可獲豁免,包括未滿兩歲旳兒童,這類幼童不應戴口罩,以免造成窒息,一些戴口罩後可能會影響呼吸的人士也可獲豁免,但如果這類人士要到職場工作,在可能情況下應佩戴面罩作保護。

而在戶外運動的人士,當中包括游泳、遠足、踏單車及跑步,如果他們是獨處或與同住的家人一起,而且可以與他人保持6呎距離,也可暫時不用戴口罩。

加州目前有超過157,000宗確診個案,有逾5,200人死亡。

