【KTSF】

舊金山列治文區周三下午發生兇殺案,一名80歲老婦遇害身亡,同住的一名60歲男子懷疑與案件有關被捕。

警方於下午4時20分左右接報,警員到達16大街400號路段一間住屋時,發現老婦死亡。

警方把案件列為兇殺案,並拘捕與死者同住的一名男子。

警方尚未公布死者是如何被殺及疑犯的資料。

