舊金山重開戶外堂食 華埠地方有限商戶未能受惠（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山近日重開戶外堂食及店內購物，不過在華埠，由於地方有限，不是很多商戶受惠，對於有社區領袖提出封閉整段Grant街讓商戶做生意，市府又有什麼意見呢？

華埠的街道有斜坡而且又狹窄，很多商戶根本無法利用店外的空間做生意，有社區領袖提出，封閉整段Grant街，讓商戶在戶外做生意。

市府經濟及勞動力發展辦公室OEWD指，一直與社區討論這個建議，不過至今仍未得到社區的共識，有商戶擔心，封街後令巴士及駕駛者要兜路，造成一定程度的不便，間接影響人流，另外，究竟封街是臨時還是永久，交通局又能否重新規劃巴士路線，這些都是要研究的問題。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室陳嘉霖（Francis Chan）說：「（封街）時間需要多久，星期六日或者一至五，亦有商戶投贊成與反對票，這是第二，第三，在這個過程中，有商戶擔心，如果門口的公共空間位置開放了，遲一點到自己開店做生意時，會否帶來不便呢？」

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）是市府重啟經濟專案小組的組員之一，她表示，知道市府的「共享空間計劃」不是所有社區都受惠，提出這個計劃只是想商戶有更彈性的方式營業，亦有人建議，在華埠一些巷里讓商戶做生意，她想讓大家知道，所有提議市府都會研究，前提是，希望可以聽取社區所有持份者的意見。

此外，市參議會周二一致通過向州府申請，按照本地的疫情數據自行決定重啟經濟的時間表，朱嘉文指，如果州長紐森許可的話，舊金山或者會提前准許店內堂食。

朱嘉文說：「不過，重開店內堂食，不代表可以利用整間店，當中必須要有衛生措施及指引，而社交距離是我們要遵守的一點。」

市府兩個援助小商業的免償還撥款計劃，以及免息貸款計劃，申請分別將於周三晚及周四晚截止，市民可以上到OEWD的網站查詢。

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