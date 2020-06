舊金山重開戶外堂食 華埠地方有限商戶未能受惠（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山近日重開戶外堂食及店內購物,不過在華埠,由於地方有限,不是很多商戶受惠,對於有社區領袖提出封閉整段Grant街讓商戶做生意,市府又有什麼意見呢?

華埠的街道有斜坡而且又狹窄,很多商戶根本無法利用店外的空間做生意,有社區領袖提出,封閉整段Grant街,讓商戶在戶外做生意。

市府經濟及勞動力發展辦公室OEWD指,一直與社區討論這個建議,不過至今仍未得到社區的共識,有商戶擔心,封街後令巴士及駕駛者要兜路,造成一定程度的不便,間接影響人流,另外,究竟封街是臨時還是永久,交通局又能否重新規劃巴士路線,這些都是要研究的問題。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室陳嘉霖(Francis Chan)說:「(封街)時間需要多久,星期六日或者一至五,亦有商戶投贊成與反對票,這是第二,第三,在這個過程中,有商戶擔心,如果門口的公共空間位置開放了,遲一點到自己開店做生意時,會否帶來不便呢?」

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)是市府重啟經濟專案小組的組員之一,她表示,知道市府的「共享空間計劃」不是所有社區都受惠,提出這個計劃只是想商戶有更彈性的方式營業,亦有人建議,在華埠一些巷里讓商戶做生意,她想讓大家知道,所有提議市府都會研究,前提是,希望可以聽取社區所有持份者的意見。

此外,市參議會周二一致通過向州府申請,按照本地的疫情數據自行決定重啟經濟的時間表,朱嘉文指,如果州長紐森許可的話,舊金山或者會提前准許店內堂食。

朱嘉文說:「不過,重開店內堂食,不代表可以利用整間店,當中必須要有衛生措施及指引,而社交距離是我們要遵守的一點。」

市府兩個援助小商業的免償還撥款計劃,以及免息貸款計劃,申請分別將於周三晚及周四晚截止,市民可以上到OEWD的網站查詢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。