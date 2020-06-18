舊金山提案禁任何人單憑族裔等因素報警

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期舊金山高尚住宅區Pacific Heights一名菲律賓裔男子，在自己的家門前寫上「黑人生命寶貴」的字句，被白人鄰居報警投訴，事件引起疑似涉及種族歧視的爭議，有市參事隨即提案，禁止有人單憑族裔、宗教及性別等因素認為對方犯事而報警求助。

一名菲律賓裔男子在自己住了18年的家門前，用粉筆寫上「黑人生命寶貴」的字句，被一名路過的白人女人認為他涉嫌犯罪，在他人的物業上塗鴉，於是報警投訴。

事件引起社區強烈的反應，案中白人女子Lisa Alexander是護膚品牌的負責人，她事後公開道歉，而當日在場，Alexander的丈夫其後亦被公司解雇。

市參事華頌善（Shamann Walton）表示，這些懷疑因種族膚色而引起的誤會，已經發生過無數次，為了解決這種不公平的情況，他提出禁止有人單憑種族、性別及宗教等因素，而單方面認為對方犯罪，從而報警求助。

華頌善說：「議案會向一些因種族而報假案的人罰款，他們濫用執法的系統，為了非緊急的原因報警，因為報案人的歧視及偏見，這完全不能接受。」

議案亦提出修改警局的條例，將這種報案人的行為視為非法，可能引致罰款或者訴訟。

此外，華頌善亦提出決議案，促請市參議會支持削減警隊的經費，並將這筆錢投放到非洲裔社區，改善居民的生活，不過至今市府未確實會否削減以及削減的金額。

市長布里德早前提出改革警隊，一些與無家可歸者及家庭糾紛等的非暴力案件，警方未來將不會再到場處理。

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