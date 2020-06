舊金山提案禁任何人單憑族裔等因素報警

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期舊金山高尚住宅區Pacific Heights一名菲律賓裔男子,在自己的家門前寫上「黑人生命寶貴」的字句,被白人鄰居報警投訴,事件引起疑似涉及種族歧視的爭議,有市參事隨即提案,禁止有人單憑族裔、宗教及性別等因素認為對方犯事而報警求助。

一名菲律賓裔男子在自己住了18年的家門前,用粉筆寫上「黑人生命寶貴」的字句,被一名路過的白人女人認為他涉嫌犯罪,在他人的物業上塗鴉,於是報警投訴。

事件引起社區強烈的反應,案中白人女子Lisa Alexander是護膚品牌的負責人,她事後公開道歉,而當日在場,Alexander的丈夫其後亦被公司解雇。

市參事華頌善(Shamann Walton)表示,這些懷疑因種族膚色而引起的誤會,已經發生過無數次,為了解決這種不公平的情況,他提出禁止有人單憑種族、性別及宗教等因素,而單方面認為對方犯罪,從而報警求助。

華頌善說:「議案會向一些因種族而報假案的人罰款,他們濫用執法的系統,為了非緊急的原因報警,因為報案人的歧視及偏見,這完全不能接受。」

議案亦提出修改警局的條例,將這種報案人的行為視為非法,可能引致罰款或者訴訟。

此外,華頌善亦提出決議案,促請市參議會支持削減警隊的經費,並將這筆錢投放到非洲裔社區,改善居民的生活,不過至今市府未確實會否削減以及削減的金額。

市長布里德早前提出改革警隊,一些與無家可歸者及家庭糾紛等的非暴力案件,警方未來將不會再到場處理。

