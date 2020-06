【KTSF】

舊金山灣景區發生持槍搶劫案,一個亞裔男人搶劫一個非洲裔男人。

警方表示,周二晚上7點幾,55歲非洲裔事主在Outer Mission區報警,表示自己在灣景區Jennings街夾Carrol Avenue被搶劫。

事主對警方表示,一個40歲左右的亞裔男人,從自己的休旅車下車之後,用槍指著事主向他要錢,事主給錢之後,匪徒就逃離現場。

警方指出,事主認識匪徒,不過只知道他的名字,賊人仍然在逃。

市民如果有案件資料可通知警方,匿名報案熱線是(415) 575-4444。

