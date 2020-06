美國學者對蕭美琴出任台灣駐美代表有何看法（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣總統蔡英文正式任命國安會諮詢委員蕭美琴出任駐美代表,對於蕭美琴將成為台灣首位女性駐美代表,長期研究美台關係的學者及專家,對這項任命看法如何?蕭美琴上任後,又將面臨那些挑戰?

曾經擔任民進黨國際事務部主任,又多次陪同台灣政治高層訪美的蕭美琴,是華府政治圈熟悉的國際事務人士,與許多美國學者都有過交流,不少學者肯定蕭美琴的這項任命實至名歸。

胡佛研究所資深研究員Larry Diamond說:「在民進黨內,只有很少數資深層級的國際事務人才比較瞭解美國,而她絕對是在美國知識份子圈內非常廣泛受到尊敬的。

南加大政治系教授駱思典(Stanley Rosen)說:「她令人印象深刻,她的英文很棒,幫忙很多翻譯工作,又跟蔡英文關係很好,她將會在華府留下好印象。」

關注美台經濟交流的美台商業協會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers),早在今年初蔡英文贏得總統大選後,就看好蕭美琴很可能會被派駐美國。

韓儒伯說:「她和蔡英文關係緊密,對於台灣最重要的雙邊國際關係上會很有幫助,我對於這項任命非常興奮。」

韓儒伯認為,目前美台關係處於雙方有史以來最好的狀態,蕭美琴到華府之後,在維繫雙邊關係穩固的同時,如何從中獲益至關重要,尤其在雙方的經貿關係上。

韓儒伯說:「美台之間怎麼確保貿易協議,並擴展雙邊商業關係,不僅是取消貿易壁壘,更是改善和確保承諾,像是半導體產業方面。」

韓儒伯舉例,台灣的台積電到亞利桑那州設廠後,預料會有更多半導體供應鏈產業來美設廠,有助於美國對抗華為的策略。

至於在政治上,學者談到蕭美琴上任後的挑戰。

Diamond說:「當她到了華府之後,她應該致力打開大門,獲取跨黨派的同情來支持台灣。」

由於美國總統大選即將在11月登場,有學者提醒蕭美琴要與兩黨打好交道。

駱思典說:「她不能只是偏向單一政黨,以色列的問題之一就是,內塔尼亞胡跟特朗普政府關係很密切,卻疏遠了民主黨人和民主黨主流,她(蕭美琴)要非常小心。」

由於台灣一向是美國處理美中問題時的重要籌碼,蕭美琴要思考如何避免在美中利益之下被犧牲。

駱思典說:「美國可能會犧牲台灣,從中國獲取可知的利益,所以她必須非常小心地在那樣的氣氛下協商,要確保台灣的重要性,以及台灣的民主是值得支持和維繫下去的。」

受訪的學者都表示,11月大選的結果,由特朗普連任或是由拜登勝出,對於未來美中台關係走向會有很大的差異,跟兩方保持良好關係,也是蕭美琴必要的課題。

