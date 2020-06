Santa Clara縣理髮店美甲店仍未能重開（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣在本週開始允許商店購物,但是縣衛生官員表明還不准許如理髮店、美甲店等個人護理行業重開。

Santa Clara縣目前共有3,254宗新型肺炎確診病例,死亡病例達到151人,已經關門3個月的個人護理行業,如理髮店、美甲店和健身中心還不能重開。

Santa Clara縣府公關Betty Doung說:「我們知道關於病毒傳播的方式,最好制止病毒傳播的方式是保持社交距離和帶口罩,還有避免頻繁接觸的物件,但是我們今天談及的個人護理業,都需要人們近距離接觸,和長時間接觸所需用具,這都會增加傳播病毒的風險。」

美甲店老闆Linda Do透露,員工中有不少年輕移民和單身家長,被迫暫停營運,職員們經濟上有困難,面對的壓力也加劇。

但是她也透露,一旦獲得縣衛生官員的許可重新營業時,美甲店也都會有改變。

Do說:「我們將會有安全措施,量體溫,提供更清潔的環境,顧客會見到我們的員工戴口罩和戴手套,但最主要的分別就是,我們會用有機玻璃隔開和保護我們的顧客和員工。」

店主表示,在還沒有重開之前,顧客想要幫助這些業者的話,可以購買禮券。

另外,率先決定關閉經濟活動的縣衛生官員Sara Cody,收到一些對她決定不滿的人的死亡恐嚇,縣執法人員也已經就事件展開調查。

