Santa Clara縣理髮店美甲店仍未能重開（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara縣在本週開始允許商店購物，但是縣衛生官員表明還不准許如理髮店、美甲店等個人護理行業重開。

Santa Clara縣目前共有3,254宗新型肺炎確診病例，死亡病例達到151人，已經關門3個月的個人護理行業，如理髮店、美甲店和健身中心還不能重開。

Santa Clara縣府公關Betty Doung說：「我們知道關於病毒傳播的方式，最好制止病毒傳播的方式是保持社交距離和帶口罩，還有避免頻繁接觸的物件，但是我們今天談及的個人護理業，都需要人們近距離接觸，和長時間接觸所需用具，這都會增加傳播病毒的風險。」

美甲店老闆Linda Do透露，員工中有不少年輕移民和單身家長，被迫暫停營運，職員們經濟上有困難，面對的壓力也加劇。

但是她也透露，一旦獲得縣衛生官員的許可重新營業時，美甲店也都會有改變。

Do說：「我們將會有安全措施，量體溫，提供更清潔的環境，顧客會見到我們的員工戴口罩和戴手套，但最主要的分別就是，我們會用有機玻璃隔開和保護我們的顧客和員工。」

店主表示，在還沒有重開之前，顧客想要幫助這些業者的話，可以購買禮券。

另外，率先決定關閉經濟活動的縣衛生官員Sara Cody，收到一些對她決定不滿的人的死亡恐嚇，縣執法人員也已經就事件展開調查。

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