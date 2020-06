【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣加快重開步伐,縣公共衛生總監周三發出最新的重開指引,即日起准許餐館堂食,理髮店和賭場也可以重開。

即時開始,San Mateo縣准許餐館堂食,重開的商業還包括髮廊、賭場,適合一家大小的娛樂中心、餐館、酒莊和酒吧,動物園和博物館、體育館及健身室、酒店、撲克牌俱樂部以及賽車場、露營營地和戶外康樂設施。

至於修甲店,提供蜜蠟脫毛和紋身的店舖可以本周五重開,不過所有重開的商業,必須具備衛生安全計劃,所有人遵守6呎社交距離,以及遮蓋面部。

另外,San Mateo縣也准許social bubbles,即是來自不同住戶的親朋好友,可以在少於12人的情況下社交聚會,不過聚會的人必須連續3個星期是同一群人,當局也准許不超過50人的集會。

